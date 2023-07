IM GESPRÄCH mit Heinrich Bedford-Strohm

Diesmal u. a. im ökumenischen Magazin: Jasmin Kluge von der Ev.-Funk-Agentur (efa) Nürnberg im Gespräch mit dem evangelischen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, während des Evangelischen Kirchentags in Nürnberg. Außerdem: Verleihung des Ehrenamtspreises vom Sankt Michaelsbund und Tag der offenen Tür der Bamberger Dommusik und der Kinder- und Jugendchortag der Diözese Würzburg: "Pueri Cantores" nennt sich die weltweite Vereinigung von katholischen Kinder- und Jugendchören, seit 1951 vom Vatikan anerkannt. Auch im Bistum Unterfranken gibt es sie und sie veranstaltet nach Möglichkeit jährlich eine Zusammenkunft der singbegeisterten jungen Leute - immer in einer anderen Stadt: diesmal in Aschaffenburg.