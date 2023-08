Kapuzinergarten Eden

Beim biblischen Garten Eden denken viele an eine üppige Pflanzenwelt und eine lebendige Natur. In Eichstätt ist ein Klostergarten unter diesem Namen zum Begegnungs- und Lernort geworden, für Studierende und alle, denen Natur und Nachhaltigkeit am Herzen liegen. Außerdem: Wie läßt sich Jugendlichen der Glaube vermitteln, in einer Zeit, die geprägt ist von Schnelllebigkeit? Ein Weg kann die Musik sein: Die Band Peacemaker spielt ausschließlich kirchliche Songs. Die vier Musiker im Alter von 26 bis 32 Jahren treten überwiegend in Kirchen auf, mit dem Ziel, den christlichen Glauben auf ihre Art jungen Menschen näher zu bringen.