Verfolgte Christen

Zehntausende junge Menschen nahmen auf dem Weltjugendtag in Lissabon an verschiedenen Aktionen zum Thema Christenverfolgung teil. Das katholische Hilfswerk Kirche in Not hatte sich das Ziel gesetzt, durch Ausstellungen mit Glaubenszeugnissen aus aller Welt und Informationsaustausch möglichst viele Menschen für das Thema verfolgte Kirche zu sensibilisieren. Nicht nur die Aktivitäten in 140 Ländern der Welt, in denen Christen ihren Glauben nicht leben dürfen, zeugen vom internationalen Zusammenhalt der Katholikinnen und Katholiken, sondern auch die Initiative des Würzburger Bischofs Franz Jung, gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der beiden Partnerdiözesen Mbinga in Tansania und Óbidos in Brasilien den Weltjugendtag zu erleben.