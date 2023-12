Lebenslang lernen

Früher baute Karl Reiling am Haupttriebwerk der Ariane Rakete mit, heute lehrt er an der Fachhochschule Landshut Maschinenbau. Seit langer Zeit baut Karl Reiling an seinem eigenen Flugzeug, das er irgendwann auch selbst fliegen will. Wann das der Fall sein wird, ist dem Luftfahrt-Enthusiast nicht so wichtig: Er lernt beim Bau viel über Materialbeschaffenheit und -eigenschaften. Auch Restauratorin Michaela Stemmer erfährt bei jedem ihrer Projekte Neues über Materialien, die vor langer Zeit bearbeitet wurden, seien es schmiedeeiserne Gitter oder das legendäre Bergwerk im Deutschen Museum in München.