Kaffee auf dem Friedhof in Schweinfurt

Der klassische "Kaffee und Kuchen-Tag" ist der Sonntag. Oft treffen sich an diesem Tag Familie oder Freunde am Kaffeetisch, um einen gemütlichen Nachmittag zu verbringen. Für trauernde Angehörige ist der Sonntag aber oft der einsamste Tag der Woche. Deshalb kommt mit einem Café-Treff ein wenig Leben auf den Hauptfriedhof in Schweinfurt.