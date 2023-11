Neue Hostienbäckerei der Lebenshilfe

Das Wort Hostie kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie "Opfergabe". Bei der Heiligen Messen wandelt der Priester die Gaben von Brot und Wein zu "Leib und Blut Christi", als Zeichen, dass Christus in der Eucharistie anwesend ist. Tausende Hostien werden dafür in den Pfarreien benötigt. Diese müssen erst einmal hergestellt werden. Im Bistum Eichstätt gibt es nun eine neue Hostienbäckerei der Lebenshilfe. Und: Wandern auf den Spuren des Dichters Jean-Paul. Moderation: Christine Büttner.