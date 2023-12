Baumpflanzaktion in Oberammergau

Dem Wald in Deutschland geht es schlecht. Die Schülerinnen der katholischen Mädchenschulen "Sankt Irmengard" aus Garmisch-Patenkirchen setzen sich deshalb schon seit ein paar Jahren mit einer Baumpflanzaktion für ihren Wald ein. Dieses Jahr waren die 10. Klassen in einem Wald in Oberammergau unterwegs und haben gelernt, wie der so tickt.