Gedenken an Olga Maier

Jüdinnen und Juden wurden während der NS-Zeit durch Gesetze ausgegrenzt und entrechtet, so auch die Münchnerin Olga Maier. Als 1939 eine Verordnung erlassen wurde, Schmuck und wertvollen Hausrat abzugeben, musste sie ihre silbernen Kerzenleuchter abliefern. 1942 wurde Olga Maier in Treblinka ermordet. An ihrem Geburtstag, am 11. Januar, wurde im Rahmen einer Gedenkveranstaltung ein Erinnerungszeichen vor ihrem ehemaligen Haus in der Maxvorstadt (München) angebracht. In der Ausstellung "Tante Olgas Silberleuchter. Eine Münchner Familiengeschichte" wird ihre Geschichte und die ihrer Familie erzählt.