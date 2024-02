Bunte Secondhand-Kostüme

Engagement für die Eine Welt: Bei den Faschingsmärkten der "Aktion Hoffnung" finden gebrauchte Kostüme neue Besitzer:innen, so auch in Rosenheim. Die Reinerlöse aus den Benefizveranstaltungen kommen Entwicklungsprojekten weltweit zugute. Außerdem im Magazin: Der Faschingsgottesdienst in Pleinfeld im Bistum Eichstätt hat Tradition: die sogenannte "Hummelmesse" gibt es schon seit einigen Jahren und viele faschingsbegeisterte Gläubige freuen sich auf den Termin, den Pfarrei und Faschingsverein gemeinsam veranstalten.