Alt und Jung unter einem Dach

Die meisten Menschen in Deutschland leben für sich: als Paar, als Single oder als Familie mit Kindern. In einer Wohnung oder in einem Haus. Immer mehr Menschen jedoch suchen inzwischen aus den unterschiedlichsten Gründen nach alternativen Wohnformen, wie zum Beispiel dem Mehrgenerationenwohnen. Ein Konzept, das für Familie Mehrer/Briki aus dem oberbayerischen Weyern perfekt ist.