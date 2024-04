die Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz

In Augsburg kamen die 61 Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz zu ihrer Frühjahrs-Vollversammlung zusammen. Sie berieten unter Leitung des Vorsitzenden Bischof Dr. Georg Bätzing über Fragen zur Zukunft der Demokratie im Wahljahr 2024. Ein weiterer Schwerpunkt: Eine erste Sondierung zu der im November vergangenen Jahres veröffentlichten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung (KMU). Außerdem befaßte sich die Deutsche Bischofskonferenz mit weiteren Überlegungen zum Synodalen Weg der Kirche in Deutschland sowie der Weltsynode in Rom, deren zweiter Teil im Oktober 2024 stattfindet.