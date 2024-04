Klosterbier und Fastenzeit

Bierbrauen hat in den Klöstern Tradition. Das Bier war vor allem in der Fastenzeit als Nahrungsmittel wichtig, weil es haltbar und nahrhaft ist. Auch im Kloster Plankstetten bei Berching im Bistum Eichstätt wurde bis in die 50er Jahre Bier gebraut. Da die Mönche die Brautradition aber nicht fortsetzen konnten, arbeitet man nun mit der Brauerei in Riedenburg zusammen - vor allem wegen der nachhaltigen Landwirtschaft und der biologischen Produktion.