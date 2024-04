Himmlischer Genuss zur Fastenzeit

Die Fastenzeit zu nutzen, um Verzicht zu üben, fällt vielen Menschen schwer. Ein wenig leichter macht es das einfache, schnelle und dennoch schmackhafte Rezept von Hauswirtschaftsmeisterin Iris Graus in einer neuen Folge von "Himmlische Genüsse". Außerdem: Die Wilhelm-Löhe-Schule in Nürnberg ist so beliebt, dass die 90 Plätze für Erstklässler im Losverfahren vergeben werden müssen. Schulträger ist die evangelische Kirche. Das breite Angebot für die knapp 1900 Schülerinnen und Schüler sucht bundesweit seinesgleichen. Aber was ist typisch evangelisch an der Wilhelm-Löhe-Schule?