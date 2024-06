Ausstellung in Ingolstadt erklärt KI

In vielen Lebensbereichen wird Künstliche Intelligenz immer wichtiger. Die interaktive Ausstellung "I Am A.I. - künstliche Intelligenz erklärt" erläutert spielerisch an 14 Stationen, was KI ist und wie sie funktioniert. Schülerinnen und Schüler aus Ingolstadt haben die Ausstellung besucht und dabei auch gelernt, wo die Gefahren beim Einsatz von KI liegen.