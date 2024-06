Per Rad von Katholikentag zu Katholikentag

Am 2. Juni endete der 103. Deutsche Katholikentag in Erfurt. Auch dieses Jahr pilgerte wieder eine Gruppe mit dem Fahrrad vom letzten zum aktuellen Austragungsort. In neun Etappen ging es von Stuttgart nach Erfurt - insgesamt 550 Kilometer legten die Radler zurück. Außerdem in dieser Sendung: In Kleinwendern mitten im Fichtelgebirge leben nur knapp 80 Menschen. Aber diese haben es sich alle gemeinsam zur Aufgabe gemacht, gefährdete Hausstierrassen zu retten. Entstanden ist so das erste Arche-Dorf in Bayern.