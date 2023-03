"Gott lässt uns lachen"

Folge 123 2 Minuten

Abraham und Sara wünschen sich ein Kind, Jahrzehnte lang. Irgendwann ist er 100 und sie 90 - der Zug ist abgefahren. Da sagt Gott: "In einem Jahr bekommt ihr Nachwuchs". Soll das ein Scherz sein?! Matthias Brender stellt in seinem Impuls zu Gen 21,6 vor Augen, wie Gott ungläubiges Gelächter in echtes Freudelachen verwandeln kann.