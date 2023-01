vom 03.01.23

Folge 425 3 Minuten

Heute mit einem Jahresausblick christlicher Veranstaltungen 2023: Ab 5. Januar im Gebetshaus Augsburg: WENIGER-Konferenz hilft dabei, die Beziehung mit Gott zu stärken, 27.-29. April in Berlin: Kongress Christlicher Führungskräfte bringt Firmenlenker und Young Professionals zusammen, 7.-11. Juni in Nürnberg: Evangelischer Kirchentag bietet Möglichkeiten zum Austausch, 26.-30. Juli in Bad Blankenburg: Allianzkonferenz wirft Blick auf die göttliche Vollmacht Jeus, 16. September in Berlin: "Marsch für das Leben" als Plädoyer für das Recht auf Leben.