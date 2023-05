Nichts Neues unter der Sonne ...

Folge 541 40 Minuten

"Gott hält die Welt in seinen Händen," so Pastor Heiko Bräuning. Und dennoch gibt es Kriege, Pandemien und Not. Wie passt das zusammen? Heiko Bräuning erklärt, wie wir mit Mut und Zuversicht in die Zukunft gehen können.