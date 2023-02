Was am Ende des Lebens wirklich zählt

Folge 148 40 Minuten

"Der Lebensweg von einem in sich selbst gefangenen zu einem hoffnungsvollen Lebe- und Sterbebegleiter." Diese Überschrift würde Thomas seinem Lebensweg geben. Vor knapp 20 Jahren nahm er eine besondere Berufung an: Täglich arbeitet er in dem Hospizhaus Emmaus und begleitet dort Menschen, die vor dem Ende ihres Lebens stehen. In dieser Sendung berichtet er von den Gründen, die ihn zu dieser Entscheidung geführt haben und von seinen bewegenden Erfahrungen im Umgang mit dem Tod.