Wunder - Aberglaube oder Zeichen Gottes?

Folge 46 15 Minuten

"Wunder gibt es immer wieder", heißt es in einem deutschen Schlager. Heutzutage fällt es jedoch auch Christen immer schwerer, an Wunder zu glauben. Zumindest an solche, bei denen eine höhere Macht ihre Hand im Spiel hat. Alles soll, muss wissenschaftlich erklärbar sein. Inwieweit die Wunder der Bibel und der heutigen Zeit ernst zu nehmen sind, bespricht Volker Niggewöhner mit dem Philosophen Dr. Josef Bordat.