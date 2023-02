Jasper und der Eismann

Staffel 1 Folge 6 5 Minuten

An einem heißen Sommertag entdeckt Jasper im Park einen verdeckten Wagen, in dem etwas Seltsames liegt: bunter Schnee! Darin fühlt Jasper sich so wohl, dass er ein kleines Mittagsschläfchen einlegt.