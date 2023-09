Moderne Kirchenmusik

Heute wird es musikalisch. Fern ab von Bach Orgel und liturgischen Gesängen hat Kirche noch viel mehr zu bieten. Samuel Rösch ist mit Kirchenmusik aufgewachsen und 2018 wurde er als Gewinner von The Voice of Germany bekannt. Mira Körlin spricht mit ihm darüber ,was Kirchenmusik für ihn ist und was es sein könnte.