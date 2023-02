Jetzt bin ich glücklich

Folge 151 40 Minuten

Anja hat ein bewegtes Leben hinter sich. Mit 12 wurde sie sexuell missbraucht, mit 13 verfiel sie der Alkoholsucht. Als sie nach Jahren endlich trocken war, folgten Bulimie, Magersucht, Depressionen, Krankheit und der immer währende Hass auf ihren weiblichen Körper. Schon früh in ihrem Leben merkte sie außerdem, dass sie sich nicht nur zu Männern, sondern auch zu Frauen hingezogen fühlt. Ihre Bisexualität war für sie nie ein Problem, doch viele Schicksalsschläge zeichneten ihr Leben. In dieser Sendung erzählt sie ihre Lebensgeschichte und betont, dass sie trotz allem nie den Glauben an Gott verloren hat. Im Gegenteil - auf einer Amerikareise hat sie sich in Jesus verliebt und kann heute überzeugt sagen, dass sie glücklich mit ihrem Leben und mit ihrem Körper ist.