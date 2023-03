In den Falschen verliebt

Folge 154 40 Minuten

In der vorangegangenen Doppelfolge hat Johann von seiner Lebensgeschichte berichtet. Er war und lebte homosexuell, doch dann verliebte er sich in seine beste Freundin, Gele, heiratete sie und fand zu Jesus. Nun hat Thomas Meyerhöfer Johanns Ehefrau Gele zu Gast. Sie erzählt die gleiche Geschichte aus ihrer Sicht und beschreibt, was in ihr vorging, als sie sich in einen homosexuellen Mann verliebte. Auch geht sie auf ihre eigene Glaubensgeschichte ein.