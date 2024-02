Glaubenskunde: Was ist Wahrheit?

"Das mag für dich wahr sein, für mich aber nicht." So reden viele Menschen in unserer postmodernen Zeit, die nicht mehr von objektiven oder absoluten Wahrheiten ausgeht. Man fürchtet die Wahrheitsfrage und geht ihr aus dem Weg. Aber ist Wahrheit wirklich subjektiv? Und was passiert, wenn wir sie suchen? Johann Hesse macht Mut dazu.