Warum es nicht egal ist, wie du dich verhältst! (Kingdom Come: Das göttliche Potenzial in dir!)

Jesus lehrte im neuen Testament seine Jünger das Reich Gottes, aber was bedeutet das heute? Was macht eine Reich-Gottes-Mentalität aus? In dieser Serie lädt Tobias Teichen dazu ein, durch einfache Schritte im Leben die göttliche Siegermentalität zu etablieren. Heute teilt er seine Überzeugung: Als Repräsentant von Gottes Reich macht man immer einen Unterschied.