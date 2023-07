So bekommst du einen gesunden Selbstwert (Who I Am)

Was macht uns wirklich aus? Wer oder was bestimmt, wer wir sind und was wir wert sind? Unser Job, Freunde, Familie oder unser Aussehen? Was passiert, wenn all das in die Brüche geht? In dieser Serie lädt Tobias Teichen dazu ein, unsere göttliche Identität zu entdecken. Das Thema heute: Wie man sein Ego überwinden und erleben kann, dass Gott unseren Wert bestimmt.