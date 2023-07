Werde frei von Lügen und finde deine wahre Identität (Who Am I)

Was macht uns wirklich aus? Wer oder was bestimmt, wer wir sind und was wir wert sind? Unser Job, Freunde, Familie oder unser Aussehen? Was passiert, wenn all das in die Brüche geht? In dieser Serie lädt Tobais Teichen dazu ein, unsere göttliche Identität zu entdecken. Heute zum Thema: Wie man kein Opfer seiner Gedanken und Gefühle ist, sondern anfängt, sie zu leiten.