Das Wunder der neuen Geburt (#jesus - Wunder am Kreuz)

Wie kann es sein, dass vor 2000 Jahren Jesus, der als Sohn Gottes bezeichnet wird, am Kreuz sterben musste? Und warum prägt uns dieses Ereignis bis heute? In dieser Serie macht Tobias Teichen sich auf die Suche nach den Wundern am Kreuz. Das Thema heute: Von neuem geboren sein - was bedeutet das für mein Leben?