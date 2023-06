Anna-Nicole Heinrich: Was sie in der Evangelischen Kirche verändern möchte

Sie ist die jüngste Präses der Synode in der Geschichte der Evangelischen Kirche Deutschlands: Anna-Nicole Heinrich. Mit gerade mal 25 Jahren wurde sie im Mai 2021 in das höchste Ehrenamt der EKD gewählt. Die Themen Klimaschutz und Klimagerechtigkeit sind ihr als Präses besonders wichtig. Zudem möchte Anna-Nicole Heinrich die Evangelische Kirche unter anderem in der Digitalisierung voranbringen. Was sie bisher in ihrem Ehrenamt erreicht hat und wie sie sich die Zukunft der Kirche vorstellt, darüber spricht Anna-Nicole Heinrich mit Moderatorin Heidrun Lieb bei "Alpha & Omega".