Oliver Ostermann: Gott, mein bester Freund

In seiner frühen Kindheit hat Oliver Ostermann fast zehn Jahre im Kinderheim gelebt. In der Zeit war er nicht so gut auf Gott zu sprechen. Heute ist das anders. Heute bekennt sich der Radiomoderator offen zu seinem Glauben und liest regelmäßig in der Bibel. Was ihm sein Glaube bedeutet und wie er trotz schwerer Kindheit heute ein ziemlich glückliches Leben lebt, das erzählt Oliver Ostermann der Moderatorin Heidrun Lieb bei "Alpha & Omega".