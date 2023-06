Nr. 8 - Gott hat einen Plan für dich - Bleib ein Kofferträger

Arrogant und besserwisserisch gegenüber den Eltern oder ehemaligen Mentoren? In dieses Muster verfällt man schnell, meint Konrad Blaser. Viel besser wäre, sich daran zu erinnern, was man seinen alten Vorbildern alles verdankt, denn daraus wächst Segen. Am Beispiel von David und Saul erklärt er, wie man eine demütige und dankbare Herzenshaltung kultivieren kann.