Wenn die Seele weint und der Körper schmerzt

Debora Sommer leidet unter chronischen Nervenschmerzen und dies führte sie bis in eine Erschöpfungsdepression, bis sie sich schließlich fragte, ob es sich so lohnt weiterzuleben. Für diese Gedanken schämte sie sich so sehr, dass sie nur ihrem Mann davon berichtete. Dadurch ist es ihr ein Herzensanliegen geworden, auf die Gefühlswelt der Menschen mit chronischen Schmerzen hinzuweisen und ihnen Mut zuzusprechen.