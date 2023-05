Geh nicht am Ziel vorbei

Folge 326 26 Minuten

Leben wir in dem, was Jesus für uns am Kreuz errungen hat? Isolde Müller lädt dazu ein, der Auferstehungskraft von Jesus im Alltag mehr Raum zu geben und erklärt, welche Rolle Beten, Glauben und Vergeben dabei spielen.