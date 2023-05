Rechne mit Gottes Hilfe

Folge 328 26 Minuten

Manchmal bittet man Gott um Hilfe, obwohl man meint schon zu wissen, auf welche Weise er das Problem lösen soll. So ging es auch Naaman aus der Bibel. Was man von dieser Geschichte lernen kann und wie es einem gelingt, wirklich mit Gottes Hilfe zu rechnen, zeigt Isolde Müller in dieser Predigt.