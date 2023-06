Vom Saulus zum Paulus (Die Apostelgeschichte 2)

René Schubert ist heute in der Home Church zu Gast und erzählt in der Predigtreihe zur Apostelgeschichte, seine ganz persönliche Lebensgeschichte, von Drogenabhängigkeit, Drogenhandel und seinen persönlichen Weg zu Gott. Was das alles mit Paulus zu tun liegt dabei vielleicht schon auf der Hand.