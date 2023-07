Die Urgemeinde (Die Apostelgeschichte 5)

Als Jesus am Kreuz gestorben ist, war Petrus Reaktion fischen zu gehen. Das steht dafür wieder zurück in den Alltag zu kehren, wieder in das alte Leben zurück, bevor er Jesus begegnete. Patrick Knittelfeld macht in seiner Predigt deutlich, dass es auch manchmal den Menschen so geht, dass die erste Reaktion nach einem geplatzten Traum, der Weg zurück in den Alltag ist. Doch gäbe es nicht eine bessere Möglichkeit?