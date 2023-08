Die Wüste (Das geistliche Leben 3)

Gott spricht zu den Herzen in den Wüstenerfahrungen, wo ist deine Gotteserfahrung in der Trockenheit des Alltags? Das ist die Frage, die Gerhard Viehhauser in seiner Predigt beantwortet und Mut macht, Jesus wieder Teil des Alltags werden zu lassen.