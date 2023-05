Befreie dich von deinem Ballast!

Folge 703 55 Minuten

In jedem Leben gibt es Ballast, doch auf was sollte man sich fokussieren? Bobby Schuller meint man sollte sich fragen, wer man in fünf Jahren sein möchte oder besser, wer Gott will, dass man ist. Dafür braucht man einen Plan. Doch wie kommt man zu diesem Plan?