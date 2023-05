Wie liebt man seine Feinde?

Folge 704 55 Minuten

Paulus schreibt in seinem ersten Brief an die Korinther in Kapitel 13 sinngemäß: wenn man auch alles hat, aber man hat die Liebe nicht, so hat man in Wirklichkeit nichts. Bobby Schuller erläutert, was die Liebe im biblischen Sinne ausmacht, die Agape-Liebe. Es ist die Liebe um das Wohl des Menschen und zwar bedingungslos. Wie kann man aber Fremde, Konkurrenten oder nervige Menschen lieben? Und warum überhaupt? Bobby Schuller kennt die Antwort. Zu Gast ist der Influencer und Youtuber Gabriel Conte, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Menschen das Handwerkszeug für ein erfülltes Leben zu vermitteln.