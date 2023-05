Glaubenskunde: Wie können wir ewig leben?

Folge 268 25 Minuten

Der Traum von der Unsterblichkeit ist so alt wie die Menschheit selbst. Und das ist auch ganz natürlich, denn das war Gottes ursprünglicher Plan für uns, sagt Johann Hesse. Wie der Tod in die Welt kam und wie man ihn überwinden und die Angst vor ihm verlieren kann, erklärt er in diesem Vortrag.