Warum beten wir? - Unsere ganz persönliche Beziehung zu Gott

Beten ist reden mit Gott: In der Kulisse des Möglichkeitsgartens der Kirche auf der Bundesgartenschau in Mannheim spricht Katrin Kraus mit Axel Ebert, Kirchenrat Evangelische Landeskirche in Baden, unter anderem darüber, auf welche Weise wir beten können.