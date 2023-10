Kirche Kunterbunt - frech und wild und wundervoll

Wer einen christlichen Kindergarten besucht hat erinnert sich bestimmt noch an das weihnachtliche Krippenspiel und in der Grundschule an den Religionsunterricht, natürlich lernt man auch im Gottesdienst ganz viel über Jesus, aber so richtig kindgerecht geht es sonntags oft nicht zu. Heute geht es bei Lichtblicke um frische neue Ideen für Kinder und die Kirche.