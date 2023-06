Böse Menschen, die dich bewusst verletzen wollen (Menschen, die herausfordern)

Jeder und jede kennen sie: herausfordernde Menschen. Es gibt Menschen, denen man am liebsten aus dem Weg gehen will. Wie können wir mit diesen Menschen leben und ihnen Gottes Liebe zeigen? Eine sehr praktische Predigtserie für ein gutes Miteinander. Heute: Leo Bigger meint, wenn man sich intensiv und lange mit Negativem beschäftigt, wird man zu dem, was man denkt.