So betest du für ein Wunder (Wunder)

Viele wünschen sich von Herzen von Gott ein Wunder in ihrem Leben. Doch manchmal fühlt es sich so an, als ob Gott nichts tut. Die Bibel steckt voller Berichte von Menschen, die Gott um ein Wunder gebeten und es gesehen haben. Was können wir von ihnen lernen und was ist dabei unser Anteil? Eine spannende Predigt-Serie, um Gottes Wunder im eigenen Umfeld zu erleben. Diesmal mit dem Thema: Wunder erwarten und Gottes Strategie heute erleben oder passiv bleiben?