Wenn Engel dich begleiten (Engel)

Manche Sachen erscheinen uns in der Bibel ungewohnt. So ist das ganze Thema Engel für uns heute eher eine Sache von Weihnachten oder kleinen gemalten Engelsfiguren. Doch die geistliche Welt ist auch heute noch real und Engel haben einen Einfluss auf uns. Wieso Gott sie beauftragt und wie sie uns Sicherheit und Führung geben können, davon handelt diese Predigtserie. Diesmal mit dem Thema: Himmelsleiter oder was wir von Jakob über Engel lernen können.