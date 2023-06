Vietnam, Laos

Weltweit werden Millionen Christen verfolgt. Das "Open Doors Magazin" zeigt, wie Betroffene aus verschiedenen Ländern ihren Glauben leben und warum sie an Jesus festhalten. Diesmal mit Beiträgen zu folgenden Themen: Die gefährliche Reise Wert: Ermutigung für Christen in Vietnam und Laos, Open Doors Tage 2023 in Erfurt.