Keuschheit, Armut, Gehorsam: Ich habe es nie bereut

Folge 161 40 Minuten

Der heutige Gast ist eine Schwester Anneliese, sie ist Diakonisse. Mit Thomas Meyerhöfer spricht sie über verschiedene Fragen zu ihrer Lebensweise. Was ist eine Diakonisse? Wie lebt man 60 Jahre ehelos und in Armut? Bereut man manchmal diese Entscheidung oder will man alles hinwerfen?