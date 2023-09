Wenn die Ahnung zur Wahrheit wird

Geahnt hat sie es schon länger. Anne vermutet, dass ihr Mann ein Verhältnis mit einer anderen Frau hat und spricht ihn darauf an. Zuerst wird gestritten und abgestritten, dann zugegeben. Noch am gleichen Tag packt sie ihre Koffer und zieht aus. Dann kommt der körperliche und psychische freie Fall ins Nichts. Dass sie heute trotzdem noch steht, hat sie ihrer Familie zu verdanken. Und ihrem Glauben an Gott.