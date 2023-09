Dich will sowieso keiner!

Sie ist ein super Freundschaftstyp. Jeder will sie als Freundin haben - aber nur platonisch. Keine Zärtlichkeit, Zweisamkeit, null Beziehung. Sie denkt: Ich bin nicht begehrenswert und schön. Mit 27 hat sie ihre erste Partnerschaft. So schnell, wie der Typ in ihr Leben kommt, ist er auch wieder weg. Sie stürzt komplett ab. Nach dem ersten Schmerz fasst sie einen Plan und zieht ihn durch.